الخارجية الروسية: موسكو تساعد في تنسيق معاهدة بين باكو ويريفان

قال دينيس غونشار مدير الدائرة الرابعة لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن موسكو تساعد في تنسيق معاهدة بين باكو ويريفان، وتعتزم خلق جو من الثقة والتفاهم بين الطرفين.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نحن نساعد في الاتفاق على معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا. والجانب الروسي عازم على مواصلة مساعدة باكو ويريفان بكل وسيلة ممكنة لإيجاد أرضية مشتركة وخلق جو من الثقة والتفاهم المتبادل بين الطرفين. وفي الوقت نفسه، نرحب بمبادرات الدول الثالثة التي يمكن أن تكمل جهودنا الثلاثية، ولا تستند إلى منطق الألعاب الجيوسياسية".

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وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، يتم حل مجموعة كاملة من المهام، بما في ذلك إطلاق عملية تحديد الحدود الأرمينية- الأذربيجانية وترسيمها لاحقا، وإطلاق العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة.

وقال: "وعلى وجه الخصوص، نحن على استعداد لتقديم المساعدة الاستشارية للجنة الثنائية لترسيم الحدود وتوفير المواد اللازمة لرسم الخرائط".

المصدر: نوفوستي