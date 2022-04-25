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يريفان وباكو تتفقان على بنية لجنة ترسيم الحدود وأمنها

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يريفان وباكو تتفقان على بنية لجنة ترسيم الحدود وأمنها
Gettyimages.ru
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اتفق وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، على تحديد بنية ترسيم الحدود وتحديد معايير الأمن على الحدود.

وقالت وزارة خارجية أرمينيا، إن الوزيرين قررا عقد اجتماعهما في المستقبل القريب.

وأضافت الوزارة: "أجرى وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، وخلالها تبادل الوزيران وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على مستوى قادة البلدين".

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وتابعت خارجية أرمينيا في بيانها: "وقام الطرفان بالاتفاق على بنية لجنة ترسيم الحدود بين الدولتين وتحديد معايير الأمن على هذه الحدود. وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة ترسيم الحدود وأمن الحدود في المستقبل القريب".

المصدر: تاس

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