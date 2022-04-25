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الدفاع الروسية تعلن حصيلة الأهداف الأوكرانية المدمرة خلال اليوم الماضي

أوستن: يصعب علينا تتبع مصير الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا

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أوستن: يصعب علينا تتبع مصير الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا
AP
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
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صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأنه يصعب على الولايات المتحدة تتبع مصير الأسلحة التي تنقلها إلى أوكرانيا.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت لدى الولايات المتحدة خطة لتتبع أسلحة مثل "ستينغر" و"جافلين" التي وقعت أثناء المعارك في أوكرانيا في أيدي العسكريين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قال أوستين: "ليست لدينا أي قوات برية (في أوكرانيا)، لذلك يصعب علينا عمل ذلك".

وجاء تصريح أوستين في أعقاب زيارة غير معلنة قام بها  مع وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، أمس الأحد، إلى كييف.

المصدر: تاس

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