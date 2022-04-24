 
مباشر

الشرطة الهندية تقتل 3 مسلحين في جامو وكشمير

أخبار العالم

الشرطة الهندية تقتل 3 مسلحين في جامو وكشمير
Globallookpress Yawar Nazir
قوات الأمن الهندية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svnn

أفادت وسائل إعلام هندية بأن قوات الشرطة قتلت ثلاثة إرهابيين في اشتباكات معهم بإقليم جامو وكشمير شمالي البلاد.

ووفقا لشبكة "NDTV" المحلية، فإن "تبادل لإطلاق النار وقع في منطقة باهو في منطقة بولواما".

وقال ممثلو الشرطة، إن "الإرهابيين الثلاثة ينتمون إلى تنظيم عسكر طيبة المتطرف".

وبحسب القناة، فإن "هذا هو رابع اشتباك بين الشرطة والمتطرفين في الأيام الثلاثة الماضية، وأن وكالات إنفاذ القانون شنت عملية للبحث عن المسلحين في منطقة تبادل إطلاق النار".

المصدر: "تاس" + "NDTV"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا