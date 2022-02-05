الشرطة الهندية تعتقل صحفيا من كشمير بتهمة "معاداة القومية"

أعلنت السلطات الهندية اعتقال الصحفي، فهد شاه، رئيس تحرير المجلة الإلكترونية "كشمير والا"، وذلك بتهمة نشر منشورات "معادية للقومية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة كشمير في بيان لها إنها "اعتقلت صحفيا بارزا بتهمة نشر محتوى معاد للقومية".

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وأشارت إلى أن "بعض مستخدمي فيسبوك ومواقع أخرى، حمّلوا محتوى معاد للقومية، بين صور ومقاطع فيديو ومنشورات مكتوبة بقصد إجرامي لإثارة الخوف بين الجمهور".

وأضافت أن "هذه المحتويات يمكن أن تثير قلق الجمهور وتدفع للإخلال بالقانون والنظام".

وتابعت أنه "أثناء التحقيق في القضية تم اعتقال شاه ووضعه في الحبس الاحتياطي".

وحسب صحيفة "إنديان إكسبرس"، فإن الشرطة استدعت شاه للاستجواب يوم الجمعة في مركز بولواما، وبعد ذلك أصدرت بيانا يؤكد اعتقاله.

المصدر: indianexpress