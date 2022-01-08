"لجنة حماية الصحفيين" تطالب الهند بإطلاق سراح صحفي كشميري

طالبت "لجنة حماية الصحفيين" السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن صحفي كشميري، بعد أيام من اعتقاله لنشره فيديو لاحتجاجات ضد الحكم الهندي في الإقليم.

وأعربت اللجنة التي تتخذ نيويورك الأمريكية مقرا لها والتي تراقب وسائل الإعلام في العالم، في تغريدة عبر "تويتر" عن "قلقها البالغ" تجاه اعتقال ساجد غول، الصحفي المستقل وطالب كلية الإعلام، مطالبة السلطات الهندية "بوقف تحقيقها بشأن عمله الصحفي".

إقرأ المزيد

#Kashmir: CPJ is deeply disturbed by reports that Kashmiri journalist @SajadGUL_ was arrested days after posting a video of a protest on social media. Authorities must immediately release Gul and drop their investigations related to his journalistic work.https://t.co/PuaSpMRZwhhttps://t.co/fR9Qof29eI — CPJ Asia (@CPJAsia) January 7, 2022

وقالت عائلة غول إن "جنودا هنودا ألقوا القبض عليه من منزله في قرية شاه غوند شمال شرق الإقليم مساء الأربعاء وسلموه لاحقا إلى الشرطة".

وكان غول نشر مقطعا مصورا لأسرة وأقارب أحد قادة المتمردين يوم الاثنين أثناء احتجاجهم على مقتله.

وبعد اعتقاله، قالت الشرطة إنها ستطلق سراحه، لكن السلطات أبلغت أسرته يوم أمس الجمعة بفتح تحقيق رسمي ضده بتهمة "التآمر والعمل ضد الاندماج الوطني".

وفي حال إدانته، يواجه غول عقوبة السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.

المصدر: "أسوشيتد برس" + RT