مقتل 6 مسلحين في مواجهتين منفصلتين مع قوات الأمن الهندية في كشمير

قتل 6 مسلحين على يد القوات الأمنية الهندية، في عمليتين منفصلتين في منطقة كشمير المتنازع عليها.

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وقال قائد شرطة وادي كشمير فيجاي كومار: "قتل ستة مسلحين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الباكستانية، وفقد جندي في مواجهتين منفصلتين مع قوات الأمن في منطقتي أنانتناج وكولجام في منطقة كشمير".

وشهدت المنطقة المتنازع عليها موجة قتل لمدنيين استهدف فيها المسلحون فيما يبدو أفرادا ليسوا من أبناء كشمير كان من بينهم عمال مهاجرون وهندوس وسيخ، وهم أقلية في وادي كشمير ذي الغالبية المسلمة. ودفع ذلك القوات الهندية في المنطقة لشن حملة أمنية واسعة.

هذا وتتهم الهند منذ فترة باكستان بإذكاء تمرد منذ التسعينات في كشمير، وهي منطقة تقع في الهيمالايا ويطالب كل طرف بالسيادة عليها كاملة لكن كلا منهما يسيطر على أجزاء منها.

وتنفي باكستان الاتهام وتقول إنها لا تقدم سوى دعم دبلوماسي ومعنوي لسكان كشمير فيما يتعلق بحق تقرير المصير.

وأوضح مسؤول بالشرطة، أن العمليات الأمنية في جامو وكشمير مستمرة وإن أكثر من 189 مسلحا و44 من أفراد الأمن قتلوا في كشمير هذا العام.

المصدر: "رويترز"