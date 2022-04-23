شاهد.. تكتيك "كاروسيل الدبابات" الروسية في ماريوبول

نشر المراسل العسكري لقناة RT أندريه فيلاتوف مقطع فيديو يوثق تكتيك "الكاروسيل" أو "الدبابات الدوارة" الذي استخدمه الجيش الروسي خلال عملية تحرير مدينة ماريوبول من القوات الأوكرانية.

ويظهر الفيديو دبابة "تي-80" الروسية وهي تطلق النار على مبنى تحصنت فيه قوات أوكرانية، مستخدمة تكتيك الكاروسيل"، حيث تتحرك الدبابة وتطلق النار وتتراجع فورا إلى الوراء، لتحل محلها في موقع إطلاق النار دبابة أخرى.

ويسمح هذا التكتيك، بتكثيف النيران، وفي نفس الوقت بتجنب إصابة الدبابات من قاذفات القنابل والأنظمة المضادة للدبابات المعادية بسبب عدم تمركزها في مكان واحد.

وتم تصوير الفيديو لدى تمهيد الدبابات الروسية لاقتحام مواقع أوكرانية في محيط مقر بلدية ماريوبول، قبل أيام قليلة من إحكام الطوق على فلول كتيبة "آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد في مصنع "آزوفستال" نهاية مارس.

المصدر: RT