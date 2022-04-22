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موظف الأمن والتعاون في أوروبا المحتجز في لوغانسك يعترف بالتعامل مع استخبارات أجنبية

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موظف الأمن والتعاون في أوروبا المحتجز في لوغانسك يعترف بالتعامل مع استخبارات أجنبية
AP
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قالت وزارة أمن الدولة بجمهورية لوغانسك إن موظف بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المحتجز في لوغانسك اعترف بأنه نقل معلومات عسكرية سرية إلى جهاز استخبارات أجنبي.

ونوهت الوزارة، بأنه تم توجيه تهمة الخيانة إلى الموظف المذكور.

وأضافت الوزارة: "يجري التحقيق في القضية الجنائية ضد موظف بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي تم احتجازه في لوغانسك، وذلك وفقا للمادة رقم 335 من قانون العقوبات الجنائية- خيانة الدولة. وحصلت وزارة أمن الدولة على اعتراف الموقوف المدعو بتروف ميخائيل بتعامله مع جهاز استخبارات أجنبي، والتسبب بالضرر لجمهورية لوغانسك".

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 في 11 أبريل، أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية لوغانسك عن احتجاز موظف في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للاشتباه في ضلوعه بجريمة الخيانة.

المصدر: تاس

 

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