الكرملين يعلق على وصف اليابان جزر الكوريل بـ"الأرض المحتلة"

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أن كل الجزر الأربع في جنوب أرخبيل الكوريل على الحدود مع اليابان، ستبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي روسيا.

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وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية أنه من الصعب الحديث عن مواصلة محادثات السلام مع اليابان التي أصبحت "دولة غير ودية"، بعد أن انضمت إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

جاءت تصريحات بيسكوف ردا على قيام الخارحية اليابانية في كتابها الأزرق عن الدبلوماسية، بتصنيف جزر الكوريل الجنوبية "أرضا محتلة بشكل غير قانوني"، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2003، حسبما أفادت وكالة "كيودو".

Legion-Media

المصدر: "تاس"