لأول مرة منذ عام 2003 اليابان تصنف الكوريل الجنوبية كمنطقة "محتلة بشكل غير قانوني"

قالت وكالة "كيودو"، إن الخارجية اليابانية وصفت، في كتابها الأزرق عن الدبلوماسية، جزر الكوريل الجنوبية بأنها "أرض محتلة بشكل غير قانوني".

ووفقا للوكالة، تم استخدام هذا التصنيف فيما يتعلق بكوريل الجنوبية لأول مرة منذ عام 2003، وتؤكد الوكالة أنه تم اتخاذ القرار بذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويشار إلى أن الكتاب الأزرق للدبلوماسية هو نوع من كتب المرجعية الدبلوماسية، تنشره وزارة الخارجية اليابانية سنويا منذ عام 1957.

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ونوهت الوكالة بأن وزير الخارجية الياباني يوشيماشي هاياشي، قدم النسخة المحدثة من الكتاب الأزرق في اجتماع حكومي. ووفقا لهذه النسخة، يعتبر الجزء الجنوبي من الكوريل "أراض تابعة لليابان، تحتلها روسيا حاليا بشكل غير قانوني".

المصدر: كوميرسانت