الجيش الروسي يجري مناورات عسكرية في جزر الكوريل

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن أكثر من ألف عسكري من المنطقة العسكرية الشرقية يجرون حاليا تدريبات في جزر الكوريل بإطلاق قذائف مدفعية وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، "شارك أكثر من ألف جندي من قوات الدفاع الجوي ونحو 200 وحدة من المعدات العسكرية في التدريبات القتالية في جزر الكوريل".

وأضاف البيان: "بدأت قوات عسكرية مشتركة من المنطقة العسكرية الشرقية المتمركزة في إقليم بريمورسكي تدريبا تكتيكيا بإطلاق نار حي".

وتقوم القوات الروسية أثناء المناورات القتالية بتدريبات على القتال في ظروف استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، واستخدام "العدو" لأسلحة الدمار الشامل، وكذلك عند صد هجوم بطائرات بدون طيار".

المصدر: تاس