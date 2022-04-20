جونسون يدعو روسيا إلى "التعامل برحمة" مع بريطاني محتجز في أوكرانيا

دعا رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون السلطات الروسية إلى "إبداء رحمة" في معاملة مواطن بريطاني أسر في مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث خاض القتال في صفوف قوات حكومة كييف.

وقال جونسون اليوم الأربعاء، أثناء جلسة برلمانية عقدت اليوم الأربعاء إن المواطن البريطاني أيدن أسلين الذي استسلم إلى قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول لم يكن مرتزقا بل التحق بقوات مشاة البحرية في الجيش الأوكراني بطريقة قانونية.

وقال رئيس الوزراء: "على الرغم من أننا نحذر الناس بشكل نشط من السفر إلى ساحة هذا النزاع، أفهم أنه كان قد خدم في القوات الأوكرانية على مدى بعض الوقت ووضعه يختلف تماما عن وضع مرتزق".

وتابع: "آمل أن يعاملوه بعناية ورحمة".

وكان أفراد في عائلة أسلين (الذي سبق أن شارك في النزاع السوري إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية") قد قالوا إنه يحمل الجنسية البريطانية والأوكرانية المزدوجة.

ولم يتطرق جونسون في كلمته إلى قضية شون بينر، المواطن البريطاني الثاني المحتجز لدى قوات روسيا وجمهورية دونيتسك في ماريوبول.

وتعتبر روسيا أسلين وبينر مرتزقين أجنبيين لا تنطبق عليهما اتفاقية جنيف.

المصدر: "ميرور"