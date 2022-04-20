وسائل إعلام: ألمانيا ستمنح الدبابات الحديثة لدول أوروبا الشرقية وليس لأوكرانيا

أفادت بلومبيرغ نقلا عن مسؤول حكومي بأن ألمانيا بدلا من إمداد كييف بالأسلحة مباشرة ستنقل الدبابات الحديثة إلى دول أوروبا الشرقية، التي سترسل معدات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا.

وبحسب الوكالة، "بدلا من تقديم الإمدادات بشكل مباشر، ستوفر ألمانيا دبابات حديثة لدول أوروبا الشرقية، المستعدة لإرسال معدات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا.. ومن الملاحظ أن المعدات السوفيتية الصنع هي التي يعرف الجيش الأوكراني كيفية التحكم فيها".

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وكان السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، قد أعرب مجددا عن عدم رضاه على حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها برلين إلى كييف.

في الوقت نفسه، شدد ميلنيك على أن القوات المسلحة الألمانية قادرة على إمداد كييف بالأسلحة الحديثة التي تحتاجها، مؤكدا أن أوكرانيا لا تزال تأمل في إمكانية إرسال هذه الأسلحة في أسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي