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سفير أوكرانيا لدى برلين ينتقدها بسبب "نقص إمداداتها من الأسلحة الثقيلة"

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سفير أوكرانيا لدى برلين ينتقدها بسبب
Globallookpress IMAGO/Christian Spicker
السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك
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جدد السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك الإعراب عن عدم رضاه عن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها برلين إلى كييف.

وأشار ميلنيك في حوار على قناة "ZDF" التلفزيونية مساء الثلاثاء، إلى قائمة إمدادات الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا من ألمانيا قبل بضعة أسابيع. وقال إن "المشكلة تكمن في أن القائمة لا تشمل أسلحة ثقيلة وهي الأسلحة التي نحتاجها".

في الوقت نفسه، شدد ميلنيك على أن القوات المسلحة الألمانية قادرة على إمداد كييف بالأسلحة التي تحتاجها، مؤكدا أن أوكرانيا لا تزال تأمل في إمكانية إرسال هذه الأسلحة في أسرع وقت ممكن.

المصدر: تاس

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