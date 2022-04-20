سفير أوكرانيا لدى برلين ينتقدها بسبب "نقص إمداداتها من الأسلحة الثقيلة"
Globallookpress IMAGO/Christian Spicker
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جدد السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك الإعراب عن عدم رضاه عن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها برلين إلى كييف.
وأشار ميلنيك في حوار على قناة "ZDF" التلفزيونية مساء الثلاثاء، إلى قائمة إمدادات الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا من ألمانيا قبل بضعة أسابيع. وقال إن "المشكلة تكمن في أن القائمة لا تشمل أسلحة ثقيلة وهي الأسلحة التي نحتاجها".
في الوقت نفسه، شدد ميلنيك على أن القوات المسلحة الألمانية قادرة على إمداد كييف بالأسلحة التي تحتاجها، مؤكدا أن أوكرانيا لا تزال تأمل في إمكانية إرسال هذه الأسلحة في أسرع وقت ممكن.
المصدر: تاس