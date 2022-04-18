بوليانسكي يكشف عن السبب الحقيقي وراء تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة متقادمة

كشف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن السبب الحقيقي وراء تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة متقادمة.

وقال بوليانسكي خلال برنامج "سالافيوف لايف" التلفزيوني: "نريد أن نرى جارنا الطيب في صحة جيدة، مستعدون لتطوير العلاقات معه ونريد أن يتوقف شركائنا الغربيين عن استخدام هذا الجار كأداة ضد روسيا".

وأضاف: "الغرب كشف عن وجهه الحقيقي الآن، الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني، مستعدة لإرسال أسلحة متقادمة إلى أوكرانيا لكي تعيد تسليح دولها بأسلحة حديثة ومعاصرة، وتحصل الشركات الأمريكية على دخل ضخم من هذا، وهم مسرورون جدا بهذا الوضع".

المصدر: نوفوستي