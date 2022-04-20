قتلى ومفقودون في حادث منجم في بولندا

أعلنت شركة التعدين "جي إس في" في بولندا عن مقتل 3 أشخاص وفقدان 8 آخرين، في انفجار، على الأرجح، بمنجم بافلوفكا للفحم في بمنطقة بافلوفيتشي سلافسكي بجنوب البلاد.

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وقال توماش كودني، رئيس الشركة، للصحفيين: "على إثر انفجارين نقل 21 شخصا إلى المستشفى"، مضيفا: "ليس لدينا أي اتصال مع ثمانية أشخاص يعملون في الطبقة السفلية من المنجم".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، عن تعازيه لأسر عمال المناجم.

وأوضحت الشركة أن "أول انفجار وقع بعيد منتصف الليل على عمق الف متر. وكان 42 عاملا في موقع الانفجار، أصيب معظمهم بحروق"، فيما وقع انفجار ثان خلال عملية الإنقاذ أدى إلى إصابة عدد من المسعفين".

وأشارت الشركة، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تعليق عمليات البحث بسبب الظروف السيئة تحت الأرض.

المصدر: "فرانس برس"