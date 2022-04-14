بولندا تعمل لإنهاء بناء الجدار الفولاذي مع بيلاروس

تعمل بولندا للإسراع لإنهاء بناء جدار فولاذي تبلغ كلفته 380 مليون دولار، تقول الحكومة إنه سيكون "غير قابل للاختراق"، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من بيلاروس المجاورة.

والجدار الذي بدأت بولندا ببنائه في يناير الماضي يمر عبر غابة محمية وموقع تراث عالمي لليونسكو، ويبلغ طوله 186 كيلومترا، أي ما يقرب من نصف طول الحدود المشتركة بين البلدين، ويصل ارتفاعه إلى 5.5 متر، وسيتم تجهيزه بأجهزة كشف الحركة وبالكاميرات الحرارية.

في نوفمبر 2021، حاول مهاجرون، معظمهم من العراق وسوريا، العبور إلى بولندا عبر بيلاروسيا من أجل الهجرة إلى أوروبا، وأقاموا في مخيمات عشوائية أنشأوها عند الحدود بين الدولتين.

في وقت لاحق، اضطر هؤلاء الأشخاص إلى الانتقال لمنطقة مغلقة أعدتها الحكومة البيلاروسية، فيما عاد بعضهم إلى وطنه بعدما منعتهم سلطات بولندا من العبور إلى أراضيها.

وقبل أزمة المهاجرين التي شهدتها البلاد في نوفمبر العام الماضي، كان البرلمان البولندي وافق على مقترح بناء جدار من الأسلاك الشائكة على الحدود مع بيلاروسيا في شرق البلاد، لوقف موجة الهجرة عبر حدود جمهورية بيلاروس.

المصدر: "الإندبندنت"