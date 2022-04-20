الدفاع الروسية: تم تدمير 73 منشأة عسكرية والقضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الأهداف والمنشآت التي استهدفتها القوات الروسية في أوكرانيا خلال اللليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن من بين الأهداف التي تم ضربها خلال الليلة الماضية، 4 مراكز قيادة، و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية وكذلك الآليات العسكرية والمعدات العسكرية، 7 نقاط دعم، و4 مخازن أسلحة وذخيرة، و7 دبابات وعربات عسكرية.

ونتيجة لاستهداف نقاط بمنطقتي نوفورونتسوفا وكيسليوفكا، بصواريخ عالية الدقة تم القضاء على حوالي 40 عنصرا من قالوات الأوكرانية وتدمير 7 اليات عسكرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيرة واعترضت صاروخين من نوع "توتشكا-أو" في منطقة دونيتسك.

وقال كوناشينكوف إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أسفرت منذ انطلاقها حتى الآن عن تدمير 140 طائرة، و496 طائرة بدون طيار، و253 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2388 دبابة ومركبات قتالية مصفحة، و 256 قاذفة صواريخ متعددة، و1029 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2232 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT