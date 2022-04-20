وثائق تثبت سماح كييف لمطلوبين للعدالة في روسيا بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي

عثر الجيش الروسي على وثائق تابعة للسلطات الأوكرانية في مدينة خيرسون (بعد تحريرها)، تؤكد سماح كييف لإرهابيين مطلوبين للعدالة في روسيا بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.



وأكدت الوثائق أن سلطات كييف رفضت الطلبات الروسية بتسليم هؤلاء المجرمين المطلوبين للعدالة، وتركت بعضهم يلتحقون للقتال في صفوف كتائب النازيين، وحتى سمحت للبعض الآخر منهم بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات على روسيا، وتقاطرت على كييف المساعدات العسكرية من معظم دول حلف الناتو، على رأسها الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي حذرت موسكو من عواقبه.

المصدر: نوفوستي