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تركيا تعلن عن تحييد 26 عنصرا من "بي كا كا" منذ بدء عملية "قفل المخلب"

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تركيا تعلن عن تحييد 26 عنصرا من
AP Turkish Defense Ministry
صورة أرشيفية- الحدود التركية العراقية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن ارتفاع عدد عنصار حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) الذين تم تحييدهم في عملية "قفل المخلب" بشمال العراق إلى 26 عنصرا.

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هذا وأكدت وزارة الدفاع التركية أن عملية "قفل المخلب" تسير "وفق ما هو مخطط له".

وفجر أمس الاثنين، أعلنت تركيا عن إطلاق عملية "قفل المخلب​​​​​​" ضد "بي كا كا" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمالي العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم".

المصدر: RT

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