تركيا تعلن عن تحييد 26 عنصرا من "بي كا كا" منذ بدء عملية "قفل المخلب"

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن ارتفاع عدد عنصار حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) الذين تم تحييدهم في عملية "قفل المخلب" بشمال العراق إلى 26 عنصرا.

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هذا وأكدت وزارة الدفاع التركية أن عملية "قفل المخلب" تسير "وفق ما هو مخطط له".

Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi.#MSB#PençeKilitOperasyonupic.twitter.com/7meKOilKUf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2022

وفجر أمس الاثنين، أعلنت تركيا عن إطلاق عملية "قفل المخلب​​​​​​" ضد "بي كا كا" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمالي العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم".

المصدر: RT