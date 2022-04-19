تركيا بدأت عمليتها الخاصة في شمال العراق

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسميايا غازيتا"، حول العملية التركية ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في العراق.

وجاء في المقال: أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن قوات بلاده هاجمت مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقد سميت العملية بـ "قفل المخلب".

وبحسب وزارة الدفاع التركية، فقد تم توجيه الضربة إلى منطقة زاب وأجزاء من منطقتي أفشين وباسيان وقنديل، حيث معقل حزب العمال الكردستاني. فهناك، بحسب وزارة الدفاع التركية، توجد تحصينات ومخازن ذخيرة وأنفاق. وقد علل أكار الحاجة إلى الهجوم ببيانات استخباراتية، تفيد بأن حزب العمال الكردستاني كان يخطط لشن هجوم على الأراضي التركية في وقت قريب. وبالتالي، فإن الضربة، كما يقول الجيش التركي، ذات طبيعة وقائية. ولكن أكار لم يقل إلى متى ستستمر العملية، بل اكتفى بالقول إن أهدافها الأولى قد تحققت بنجاح.

وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قد زار أنقرة قبل يومين من العملية التركية. وأجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعدها، قال بارزاني إنه يرحب بالتعاون في المجال الأمني. وقد رأى بعض الخبراء في هذا البيان موافقة قيادة كردستان العراق على عمليات القوات التركية. ومع ذلك، عادة، على الأقل رسميا، تجري إدانة غزو القوات التركية في العراق.

تحاول تركيا بكل طريقة ممكنة أن تضع حربها ضد حزب العمال الكردستاني في سياق المواجهة مع الإرهاب الدولي. ولحسن حظها، قام الحزب مرارا بتفجيرات على الأراضي التركية، ويربطون حرائق الصيف التي تحدث من وقت لآخر في تركيا بأنشطته. لذلك، لا يمكن إلا أن يثير التساؤل وقوع انفجار في اسطنبول في يوم بدء عملية "قفل المخلب"، الانفجار الذي، بحسب صحيفة يني شفق، لم يوقع إصابات. فقد وقع الانفجار في طرق تحت الأرض في منطقة بيوغلو في اسطنبول. ويجري التحقيق في أسبابه.

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