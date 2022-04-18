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الولايات المتحدة.. قتيلان في إطلاق نار خلال حفل بمدينة بيتسبرغ

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الولايات المتحدة.. قتيلان في إطلاق نار خلال حفل بمدينة بيتسبرغ
Globallookpress
إطلاق نار خلال حفل في بيتسبرغ
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أعلنت الشرطة الأمريكية، أن إطلاق نار جماعيا وقع خلال حفلة منزلية مليئة بالقاصرين في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثمانية آخرين.

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وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل خلال حفلة أقيمت في منزل مستأجر كان يحضرها ما يصل إلى 200 شخص، العديد منهم دون السن القانونية.

وأضافت: "تم إطلاق حوالي 50 طلقة داخل المنزل، مما أجبر الموجودين في الحفلة على القفز من النوافذ، والبعض منهم يعاني من كسور. وقد أُطلقت أيضا عدة طلقات أخرى خارج المنزل".

وكانت الشرطة قد أفادت في البداية في بيان بإصابة 9 أشخاص، غير أن سكوت شوبرت، قائد شرطة بيتسبرغ، عدل الرقم أثناء حديثه إلى الصحفيين.

وتابعت الشرطة قائلة: "التحقيق جار في حي نورث سايد المعروف من قبل السكان المحليين باسم دويتشتاون"، مشيرة إلى أنها لم تحدد بعد المشتبه بهم ولم تقم حتى الآن باعتقالات. 

المصدر: newyork post

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