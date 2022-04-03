 
مباشر

الولايات المتحدة.. قتيل و11 جريحا في إطلاق نار بحفل موسيقي في دالاس

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. قتيل و11 جريحا في إطلاق نار بحفل موسيقي في دالاس
Gettyimages.ru
الشرطة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqq7

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح في إطلاق نار في حفل موسيقي أقيم في الهواء الطلق في دالاس.

أوضحت الشرطة في بيان لها أن عناصرها استجابوا لاتصال الساعة 12:13 تقريبا، من صباح الأحد، وتوجهوا لحقل في جنوب شرق دالاس حيث أقيم حفل موسيقي.

إقرأ المزيد
الشرطة الأمريكية: 6 قتلى و9 جرحى على الأقل جراء إطلاق نار وسط ساكرامينتو
الشرطة الأمريكية: 6 قتلى و9 جرحى على الأقل جراء إطلاق نار وسط ساكرامينتو

وأشارت إلى أن تحقيقا أوليا خلص إلى أن شخصا أطلق نيران مسدس في الهواء خلال الحفل، ثم أطلق شخص آخر مجهول نيران مسدس باتجاه الحشد.

ولفتت إلى أنها عثرت قرب مسرح الحفل الموسيقي، على كيلون ديجوين غيلمور 26 عاما، ملقى على الأرض وقد أصيب بطلق ناري في رأسه.

وأضافت أن 11 شخصا آخرين أصيبوا خلال الحفل الموسيقي، وكلهم نقلوا إلى المستشفى إما على متن سيارات إسعاف أو في سيارات خاصة.

وتابعت أن شخصا واحدا يرقد في حالة حرجة بينما استقرت حالة باقي المصابين، مشيرة إلى أن 3 من المصابين كانوا من القصّر.

لم تلق السلطات القبض على أحد حيث ما زالت الشرطة تحقق للوقوف على سبب إطلاق النار.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا