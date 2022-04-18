كوليبا يتهرب من الإجابة عن سؤال حول الأسرى الروس

رفض وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الإجابة على سؤال مقدم برنامج على شبكة "سي بي إس" الأمريكية حول ما إذا كانت كييف ستسمح لموظفي الصليب الأحمر الدولي بزيارة أسرى الحرب الروس.

وأشار المقدم إلى "تقرير 45 دولة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" صدر هذا الأسبوع، حيث "أجرت تحقيقات في جرائم حرب". وحسب قولها فإن التقرير يقول إن أوكرانيا لم تسمح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى.

ولدى سؤاله عما إذا كانت كييف تسمح بذلك، تهرب كوليبا من الإجابة قائلا: "لدي سبب وجيه للشكوى من الطريقة التي أدار بها الصليب الأحمر عملياته في أوكرانيا منذ بداية الحرب، ومن زيارة رئيس الصليب الأحمر إلى موسكو ومن الطريقة التي ذهب فيها إلى هناك. لكنني لن أفعل ذلك لأن لدينا علاقة عمل جيدة مع الصليب الأحمر ونحل جميع المشاكل بطريقة مهنية وبروح من التعاون".

المصدر: نوفوستي