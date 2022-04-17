وسائل إعلام إسرائيلية: روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الإسرائيلي في موسكو، إثر تصريحات صدرت عن تل أبيب بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ندد مرارا بالعملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، خلافا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يتخذ موقفا أكثر تحفظا ويحاول التوسط بين موسكو وكييف.

كما اتهم لابيد القوات الروسية "بتنفيذ جرائم حرب ضد المدنيين"، وهي المزاعم ذاتها التي ترددها العديد من الدول الغربية.

ويوم الجمعة، وصفت الخارجية الروسية في بيان لها الكلام الذي جاء على لسان لابيد في السابع من أبريل بأنه "هجوم كلامي جديد معاد لروسيا في سياق دعم دولته لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".

وأعربت الخارجية الروسية عن "أسفها ورفضها" لتصريحات لابيد، مشددة على أن كلامه هذا يمثل "محاولة شبه مكشوفة لاستغلال الوضع حول أوكرانيا بغية صرف انتباه المجتمع الدولي عن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي يعد من أقدم النزاعات التي لم تتم تسويتها".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT