روسيا تفتح قضية جنائية في حادث تدمير النصب التذكاري للمارشال جوكوف في خاركوف

أفادت لجنة التحقيق الروسية بفتح قضية جنائية في حادث تدمير النصب التذكاري للمارشال السوفيتي غيورغي جوكوف في مدينة خاركوف الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة ونشر في صفحتها على "التلغرام"، اليوم الأحد: "بعد تدمير النصب التذكاري للمارشال السوفيتي، غيورغي جوكوف، تم فتح قضية في جريمة وفق الجزء الرابع لمادة رقم 354.1 للقانون الجنائي الروسي ("إهانة لذكرى المدافعين عن الوطن ترتكبها مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق").

وتدل معلومات اللجنة على أن مجموعة من أفراد الوحدات العسكرية القومية الأوكرانية قامت، اليوم الأحد، باستخدام المعدات الخاصة، بتدمير النصب التذكاري للقائد العسكري السوفيتي غيورغي جوكوف في مدينة خاركوف.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأعمال الإجرامية موجهة ضد المصالح الروسية في مجال الحفاظ على الذاكرة التاريخية للاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية ودوره الحاسم في الانتصار على النازية.

المصدر: نوفوستي