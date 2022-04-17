 
مباشر

كوريا الشمالية تختبر نظاما جديدا من الأسلحة لتحسين كفاءة "السلاح النووي التكتيكي"

أخبار العالم

كوريا الشمالية تختبر نظاما جديدا من الأسلحة لتحسين كفاءة
AP Korea Summit Press Pool
الزعيم كيم جونغ أون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stvl

اختبرت كوريا الشمالية بإشراف الزعيم كيم جونغ أون، نظاما جديدا من الأسلحة يهدف إلى تعزيز كفاءة أسلحتها النووية التكتيكية.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فإن "السلاح التكتيكي الموجه من النوع الجديد" له "أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية وتعزيز كفاءة تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية".

وأكدت الوكالة نجاح التجربة العسكرية دون أن تحدد موعد إجرائها.

وأضافت أن كيم أعطى فريق البحث العسكري "تعليمات مهمة بشأن زيادة بناء القدرات الدفاعية والقوات القتالية النووية".

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا