بعد هجومه على بوتين.. كوريا الشمالية لبايدن: هذه التصريحات المتهورة لا يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "عجوز أعياه خرف الشيخوخة"، في هجوم شخصي حاد أعقب اتهام بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس السبت إن "الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأمريكي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادا الى معلومات لا أساس لها".

وأضاف "مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات".

واعتبر التعليق أن بايدن "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، دون الإشارة إليه بالاسم.

وتوصل إلى أن "الاستنتاج ربما يكون بوجود مشكلة في قدراته الفكرية، وتصريحاته المتهورة ليست سوى استعراضا لحماقة عجوز أعياه خرف الشيخوخة".

وتابع "يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

وأيدت بيونغ يانغ موسكو في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بأنها "السبب الأساسي" لهذه الأزمة.

ولوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تاريخ طويل من التهجم الشخصي على القادة الأجانب، وحتى قبل أن يترشح بايدن للرئاسة وصفته بأنه "كلب مسعور.. يجب أن يضرب بالعصا حتى الموت".

كما أشارت الى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "أمريكي خرف ومختل عقليا"، ووصفت سلفه باراك أوباما بـ"القرد" وجورج بوش بـ"الرجل الأحمق".

وطالت الانتقادات المهينة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غن-هي التي وصفها إعلام بيونغ يانغ بأنها "ساحرة" و"بائعة هوى ماكرة".

المصدر: أ ف ب