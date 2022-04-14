واشنطن تنفي الموافقة على الإفراج عن أصول إيرانية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم توافق على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في دول ثالثة، تطبيقا للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن "كل عقوباتنا قائمة وستكون قائمة حتى نتمكن من ضمان العودة المشتركة للالتزام بالاتفاق النووي".

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وأضاف أن وسائل الإعلام نشرت "معلومات كاذبة عن صفقات تبادل بالأشخاص المحتجزين"، إضافة للأنباء بشأن العقوبات.

وأكد برايس: "للأسف لا توجد لدينا أي اختراقات حتى نعلن عنها"، مضيفا أن المشاورات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي والإفراج عن الأمريكيين المحتجزين لدى إيران مستمرة.

المصدر: تاس