وزير الخارجية الإيراني: التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن مطالب إيرانية في بنك أجنبي

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن مطالب مالية إيرانية مودعة لدى أحد البنوك الأجنبية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية مساء الأربعاء، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في العاصمة الإيرانية، طهران، وردا على سؤال يتعلق بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية لدى البنوك الأجنبية في المنطقة.

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وأكد وزير الخارجية الإيراني أن وفدا لإحدى الدول تواجد في طهران، الثلاثاء، لمتابعة المراحل التنفيذية الخاصة بالإفراج عن مطالب إيران المالية، حيث أجرى الوفد مباحثات مع كبار المسؤولين في البنك المركزي والشؤون الاقتصادية ووزارة الخارجية الإيرانية

وأوضح عبد اللهيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تاريخ وطريقة الإفراج عن الأموال الإيرانية.

وفي سياق آخر، أشار عبد اللهيان إلى أنه بحث مع نظيره العراقي مجمل القضايا الثنائية، بما في ذلك التأكيد على ضرورة إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، معربا في ضوء تجاوز الدولتين جائحة كورونا العمل على زيادة الزيارات البرية بالنسبة للرعايا الإيرانيين والعراقيين في المستقبل القريب.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن حجم التعاون والتبادل التجاري بين بلاده والعراق، قد سجل خلال الأشهر السبعة الماضية زيادة بنسبة أربعة أضعاف ونصف، مضيفا أن البلدين قادران في غضون الأشهر القادمة على رفع العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

المصدر: وكالة "إرنا" الإيرانية