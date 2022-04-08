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صحيفة إيرانية تتحدث عن صفقة إيرانية أمريكية جديدة

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صحيفة إيرانية تتحدث عن صفقة إيرانية أمريكية جديدة
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ذكرت صحيفة إيرانية أن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية سيتم مقابل الإفراج عن ثلاثة أمريكيين من أصل إيراني.

وبحسب،"entekhab.ir"، "سيتم إطلاق سراح ثلاثة جواسيس مزدوجي الجنسية هم سيامك نمازي ومحمد باقر نمازي ومراد طاهباز مقابل حصول إيران على أموالها المجمدة في كوريا".

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والعلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية متوترة، بسبب 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مجمدة في بنكين كوريين بسبب العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق التاريخي.

المصدر: RT

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