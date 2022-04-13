الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يحتجزون 6.2 ألف أجنبي كرهائن

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6200 مواطن أجنبي من 11 دولة كرهائن.

وقال إن "النازيين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6253 أجنبيا من 11 دولة كرهائن ويستخدمونهم كدروع بشرية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية، بسبب ارتفاع خطر الألغام الذي تسببت به سلطات كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية".

المصدر: "نوفوستي"