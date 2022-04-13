لوكاشينكو: بوتين "أوقف جميع فيروسات كورونا" في العالم

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه قال لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "أنت أوقفت جميع فيروسات كورونا في العالم".

إقرأ المزيد

وقال لوكاشينكو في لقائه مع الصحفيين: "نحن بحاجة إلى التفكير في كل شيء عندما ينتهي كل شيء. هناك أيضا حقيقة أن الوضع كان يتصاعد. لكنه مفيد لطرف ما. بالأمس أخبرت بوتين: اسمع، لقد قمت بعمل جيد - الحرب هي الحرب، لكنك أوقفت جميع فيروسات كورونا في العالم، تعافى الجميع".

وأشار إلى أن العديد من الاختصاصين المشاركين في تحديد متحورات جديدة أصبحوا أثرياء بسرعة. وأضاف لوكاشينكو أن العالم يعاد توزيعه الآن، قائلا: "ما الدور الذي لعبه الوباء في هذا؟ ما زلت (لا أعرف)، لكنني أميل إلى هذا (لأنه لعب دورا كبيرا). ربما، ستكون هذه الحقيقة. عندما نقارن كل شيء، سنرسم الاستنتاجات. ولكن اتضح أن المسار البيلاروسي صحيح والآن الجميع يطلبونه".

وتابع: "نحن (في بيلاروس) نقوم بعمل جيد. سنقوم قريبا بفرز فيروس كورونا وتقييم كل من الإيجابيات والسلبيات. لا أريد أن أقول إننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح. ولكن على مدار الفترة الزمنية بأكملها، كان هناك نحو 8000 حالة وفاة".

المصدر: سبوتنيك