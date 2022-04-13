ماكرون: سأتصل ببوتين وزيلينسكي مجددا في الأيام القريبة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم إجراء محادثات هاتفية جديدة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأيام القليلة المقبلة.

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جاء ذلك في حديث أدلى به ماكرون لقناة "فرنسا 2" التلفزيونية اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أكد ماكرون استعداده للذهاب إلى كييف إذا كان ذلك سيساعد في إحلال السلام في أوكرانيا، كما اعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع بوتين صائبة.

وفي مقابلة أجرتها معه مجلة "لو بوينت"، وستنشر غدا الخميس قال ماكرون: "أعتقد أن بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى. كما أنه يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب".

المصدر: RT