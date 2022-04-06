 
مباشر

ماكرون يعتبر أنه من الصواب مواصلة الحوار مع بوتين

أخبار العالم

ماكرون يعتبر أنه من الصواب مواصلة الحوار مع بوتين
Globallookpress Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srfs

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صائبة.

وقال ماكرون على قناة "TF1" التلفزيونية: "أعتبر أنه من الصواب تماما التحدث باستمرار مع رئيس روسيا نيابة عن فرنسا". ووفقا له، فإن هذا "ضروري لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا".

وأكد الرئيس الفرنسي أن انتقادات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لسياسة الحوار الفرنسية مع روسيا لا أساس لها من الصحة وشائنة. وقال ماكرون: "لكنها لم تفاجئني لأن مورافيتسكي يتدخل في الحملة الانتخابية الفرنسية".

وأضاف: "لطالما كنت منفتحا على المفاوضات مع روسيا". وأشار إلى أن المحادثات الحالية مع بوتين مكرسة للوضع في أوكرانيا ووقف إطلاق النار.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا