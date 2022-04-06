ماكرون يعتبر أنه من الصواب مواصلة الحوار مع بوتين

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صائبة.

وقال ماكرون على قناة "TF1" التلفزيونية: "أعتبر أنه من الصواب تماما التحدث باستمرار مع رئيس روسيا نيابة عن فرنسا". ووفقا له، فإن هذا "ضروري لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا".

وأكد الرئيس الفرنسي أن انتقادات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لسياسة الحوار الفرنسية مع روسيا لا أساس لها من الصحة وشائنة. وقال ماكرون: "لكنها لم تفاجئني لأن مورافيتسكي يتدخل في الحملة الانتخابية الفرنسية".

وأضاف: "لطالما كنت منفتحا على المفاوضات مع روسيا". وأشار إلى أن المحادثات الحالية مع بوتين مكرسة للوضع في أوكرانيا ووقف إطلاق النار.

المصدر: تاس