رئيس الوزراء البولندي: ألمانيا أول من يعرقل فرض أكثر العقوبات صرامة على روسيا

انتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي موقف ألمانيا الذي يعرقل وفقا له فرض أكثر العقوبات صرامة ضد روسيا.

وقال مورافيتسكي أثناء مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "الوضع في أوروبا واضح جدا، والقمم تجعل كل شيء شفافا. ألمانيا هي المكبح الرئيسي لفرض العقوبات الحازمة جدا".

ونفى رئيس الحكومة البولندية أن يكون نظيره الهنغاري فيكتور أوربان لا يؤيد العقوبات ضد روسيا قائلا: "لم يكبح أوربان العقوبات. بل أول من يكبحها هي الدول الكبيرة التي تخاف على مشاريعها التجارية وتخاف من العواقب وربما تخاف من شيء آخر. الدول الكابحة الأولى هي الدول الأكبر والأكثر ثراء في غرب أوروبا".

ودعا رئيس الوزراء البولندي إلى فرض "عقوبات حازمة على المجتمع الروسي" وحظر إصدار أي تأشيرات دخول للمواطنين الروس غير التأشيرات الإنسانية لمن يرغب في مغادرة روسيا.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، فرض الغرب عدة حزم من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو. ووصف الكرملين التقييدات الجديدة بالخطيرة لكنه أشار إلى أن روسيا كانت مستعدة لها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعاف قوتها تمثل استراتيجية بعيدة الأمد للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي كله. كما أعلن بوتين أن قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية جاء بمثابة إعلان عن عجزهما عن إيفاء التزاماتهما أمام روسيا.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا اتخذت قرارها هذه تحت ضغط سياسي.

المصدر: "نوفوستي"