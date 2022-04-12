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ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب

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ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب
Globallookpress IMAGO/Elyxandro CEGARRA
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "لو بوينت"، سيصدر العدد القادم منها يوم الخميس: "أعتقد أن بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى. كما أنه يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب".

وحسب الزعيم الفرنسي فإن العالم يمر بفترة تحول عالمي، و"لم يعد عالما ثنائي القطب، بل عالما متعدد الأقطاب".

وقال ماكرون: "نرى أيضا أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا، واتخذت دول الخليج موقفا محايدا بسبب موقفها المشكك في الولايات المتحدة، واختارت العديد من الدول الإفريقية عدم الانحياز".

المصدر: تاس

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