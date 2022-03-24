موسكو: العالم أحادي القطب انتهى والأمريكيون لم يعودوا سادة الأرض - فيديو

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن ظاهرة العالم أحادي القطب قد ولّت، وأن الأمريكيين لم يعودوا سادة للعالم.

وأشار في مقابلة خاصة مع وكالتي RT و"نوفستي"، إلى أن "أوروبا لن يكون بمقدورها رفض الغاز الروسي".

وقيم مدفيديف تصرفات الدول الغربية ضد روسيا في سياق الأزمة في أوكرانيا، مبينا موقف المجتمع الروسي المؤيد للعملية العسكرية في أوكرانيا بمن فيهم من غادروا روسيا.

وتطرق إلى "الخوف من روسيا"، متسائلا عما إذا "كانت أوروبا قادرة على رفض الغاز الروسي؟".

وشدد على أن "العالم أحادي القطب انتهى.. الأمريكيون لم يعودوا سادة لكوكب الأرض".

المصدر: RT + "نوفوستي"