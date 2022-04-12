طالبو لجوء من أمريكا اللاتينية يطالبون واشنطن بمساواتهم بالأوكرانيين

طالب آلاف اللاجئين من دول أمريكا اللاتينية من السلطات الأمريكية بمعاملتهم أسوة بنظرائهم من أوكرانيا والسماح لهم بعبور الحدود إلى الولايات المتحدة.

ويتساءل الكثيرون منهم عن سبب منعهم من عبور الحدود فيما يسمح للأوكرانيين وبدون تأخير، وقال مواطن مكسيكي موجود على الحدود مع عائلته: "لماذا نحن، جيران الولايات المتحدة، لا نعطى الفرصة ذاتها لطلب اللجوء؟ جئنا إلى هنا هربا من الشيء ذاته تقريبا".

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي، أنها "ستستقبل ما يصل إلى 100 ألف لاجئ منهم".

وتوجه آلاف الأوكرانيين جوا إلى معسكر "تيخوانا" لعبور الحدود البرية مع الولايات المتحدة، إذ أن ذلك أسهل من الحصول على تأشيرة ضرورية للدخول على متن رحلات جوية مباشرة.

وأنشأ المتطوعون في مركز الإيواء الأوكراني قاعدة بيانات لتسجيل أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون بوتيرة متسارعة، وبحلول مساء السبت، كان أكثر من 1600 أوكراني قد سجلوا بياناتهم.

وبفضل تبرعات من جانبي الحدود، تمكن متطوعون أوكرانيون من إقامة مساحة لعب للأطفال في مركز الإيواء.

المصدر: "أ ف ب"