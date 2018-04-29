"قافلة المهاجرين" تصل الحدود المكسيكية الأمريكية

تجمع المئات من الأشخاص القادمين من دول أمريكا الوسطى ضمن "قافلة المهاجرين" على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة بهدف طلب اللجوء جماعيا فيها، في تحد مباشر للرئيس دونالد ترامب.

وتجمعت مجموعة كبيرة من المهاجرين عند الحدود بين ولايتي باها كاليفورنيا (كاليفورنيا السفلى) المكسيكية وكاليفورنيا الأمريكية قادمة من مدينة تيخوانا بالمكسيك، بعدما عبرت الأراضي المكسيكية.

وسبق أن استقبل محامون أمريكيون متخصصون في شؤون الهجرة والتوطين المهاجرين في تيخوانا، لإبلاغهم بعواقب خطرة محتملة لتجاوزهم الحدود الأمريكية، ومنها السجن والفصل عن أطفالهم.

ورافقت الشرطة المكسيكية هؤلاء المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة، إلى الحدود.

وقد بدأت السلطات الأمريكية مراقبة تنقلات القافلة منذ أن عبرت الحدود بين غواتيمالا والمكسيك.

وفي مطلع أبريل الجاري، كان الرئيس الأمريكي دعا الكونغرس إلى اعتماد مشروع قانون حول حماية الحدود لوقف تدفق المهاجرين من المكسيك إلى بلاده.

WATCH: Members of migrant caravan gather at U.S.-Mexico border, expected to seek asylum in U.S. pic.twitter.com/szBxdnd2UT — MSNBC (@MSNBC) 29 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا