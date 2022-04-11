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دونيتسك: إصابة 11 شخصا بقصف أوكراني

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دونيتسك: إصابة 11 شخصا بقصف أوكراني
Sputnik SERGEI AVERIN
صورة من الأرشيف
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية إصابة 11 شخصا بمن فيهم 9 أشخاص في مدينة ماريوبول بجروح جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وأشارت بعثة جمهورية دونيتسك لدى مركز التنسيق المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار في دونباس، إلى أن بين المصابين الـ11 ثلاث نساء.

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وأوضحا أن 9 إصابات سجلت في مدينة ماريوبول، وإصابة واحدة في كل من بيرفومايسكويه وفولنوفاخا.

وأكدت البعثة أن "إجمالي عدد المصابين في الأراضي المحررة بجمهورية دونيتسك الشعبية بلغ 1036 شخصا، بينهم 54 طفلا".

المصدر: نوفوستي

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