دونيتسك: النازيون فجّروا سدا في جمهوريتنا ويحضرون لنسف سدّ ثان

أعلن متحدث قوات جمهورية دونيتسك إدوارد باسورين أن نازيي قوات كييف نسفوا سدا في دونيتسك ويخططون لنسف سد ثان، في أعمال انتقامية يمارسونها خلال فرارهم أمام قواتنا.

وقال: "فجروا سد سفيتاغورسك شمال منطقة سلافيانسك، وأطلقوا المياه لمنع قواتنا من التقدم صوب منطقة استراتيجية وغمرت المياه المنازل التي كانت في السهول الفيضية للخزان المائي".

وأضاف: "النازيون يهددون بتفجير سد ثان إذا تقدمت قواتنا.. نحن نتحدث عن خزان سفيتلودارسك، حيث تخزن ملايين الأمتار المكعبة من المياه ما يهدد بلدة بيراك".

المصدر: "نوفوستي"