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دونيتسك: النازيون فجّروا سدا في جمهوريتنا ويحضرون لنسف سدّ ثان

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دونيتسك: النازيون فجّروا سدا في جمهوريتنا ويحضرون لنسف سدّ ثان
Sputnik
المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين - أرشيف
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أعلن متحدث قوات جمهورية دونيتسك إدوارد باسورين أن نازيي قوات كييف نسفوا سدا في دونيتسك ويخططون لنسف سد ثان، في أعمال انتقامية يمارسونها خلال فرارهم أمام قواتنا.

وقال: "فجروا سد سفيتاغورسك شمال منطقة سلافيانسك، وأطلقوا المياه لمنع قواتنا من التقدم صوب منطقة استراتيجية وغمرت المياه المنازل التي كانت في السهول الفيضية للخزان المائي".

وأضاف: "النازيون يهددون بتفجير سد ثان إذا تقدمت قواتنا.. نحن نتحدث عن خزان سفيتلودارسك، حيث تخزن ملايين الأمتار المكعبة من المياه ما يهدد بلدة بيراك".

المصدر: "نوفوستي"

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