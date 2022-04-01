باسورين: 34 شخصا أصيبوا جراء استهدافات النازيين في ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية

قال إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 34 شخصا أصيبوا، بينهم 3 أطفال، من قبل المسلحين في ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف باسورين: "أصيب 34 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاثة منهم أطفال .. في ماريوبول".

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يذكر أنه بإعلان جمهورية دونيتسك استقلالها في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. وفي يونيو من ذات العام، سيطرت عليها قوات الأمن الأوكرانية وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة في أوكرانيا.

وتقوم قوات دونيتسك الشعبية، بمساندة القوات الروسية، بالعمل على تطهيرها من المسلحين الأوكرانيين، ومن بين المسلحين يوجد في المدينة فوج "آزوف" القومي المتطرف.

المصدر: نوفوستي