الدفاع الروسية: العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب رسم عليها رموز النازية في ماريوبول
Globallookpress Maximilian Clarke
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب ورسمت عليها رموز النازية الجديدة والصليب المعقوف النازي في أقبية مباني محررة في ماريوبول.
وقال ميخائيل ميزينتسيف قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية: "تم العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب وحشي رسمت عليها رموز النازية الجديدة والصليب المعقوف النازي في أقبية مباني مدينة ماريوبول المحررة من القوميين".
المصدر: تاس