 
مباشر

ماذا تبقى في جعبة الاتحاد الأوروبي؟.. الاثنين يبحث فرض الحزمة رقم 6 من العقوبات ضد روسيا

أخبار العالم

ماذا تبقى في جعبة الاتحاد الأوروبي؟.. الاثنين يبحث فرض الحزمة رقم 6 من العقوبات ضد روسيا
Gettyimages.ru
الاتحاد الأوروبي يناقش الاثنين فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssau

يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين لبحث فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، فيما ينقسم التكتل حول حظر واردات الغاز والنفط من روسيا.

ورغم أن التكتل فرض 5 حزم من العقوبات إلا أن مقاطعة الاتحاد الأوروبي لواردات موسكو من الطاقة ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، ويؤكد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.

إقرأ المزيد
خبير أمريكي: بعض الأدلة تشير إلى أن واشنطن تعرقل التسوية في أوكرانيا
خبير أمريكي: بعض الأدلة تشير إلى أن واشنطن تعرقل التسوية في أوكرانيا

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، حققت روسيا أكثر من 25 مليار يورو من مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويُتوقّع أن يؤدي حظر مشتريات الفحم إلى اقتطاع نحو ثمانية مليارات يورو سنويا من هذا المبلغ، حسب المفوضية الأوروبية، وهو مبلغ قليل نسبيا من إجمالي عائدات الوقود الأحفوري.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا