 
مباشر

خبير أمريكي: بعض الأدلة تشير إلى أن واشنطن تعرقل التسوية في أوكرانيا

أخبار روسيا

خبير أمريكي: بعض الأدلة تشير إلى أن واشنطن تعرقل التسوية في أوكرانيا
Gettyimages.ru
طاولة المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ss66

لفت الخبير في الشؤون الخارجية الأمريكية تيد سنايدر إلى أن المعطيات تشير إلى أن واشنطن تعرقل التسوية في أوكرانيا، أكثر مما تسهم فيه للدفع نحوها.

وقال سنايدر في مقال مجلة Responsible Statecraft إنه "في المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وحتى في المفاوضات التي توسطت فيها تركيا، تبدو الولايات المتحدة غائبة عنها".

وأضاف: "أبشع عمل بعد بدء الحرب هو استمرارها، ونتيجة لذلك سيموت عدد أكبر من الناس".

وتابع: "بعض الأدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة تعيق التوصل إلى تسوية دبلوماسية في أوكرانيا".

وأردف قوله: "بشكل عام، منذ عام 2014 عندما أتيحت الفرص الدبلوماسية لمنع الحرب، بدا أن الولايات المتحدة تخلق عقبات".

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم تشارك واشنطن بشكل مباشر في مفاوضات التسوية.

المصدر: "تاس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا