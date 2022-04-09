خبير أمريكي: بعض الأدلة تشير إلى أن واشنطن تعرقل التسوية في أوكرانيا

لفت الخبير في الشؤون الخارجية الأمريكية تيد سنايدر إلى أن المعطيات تشير إلى أن واشنطن تعرقل التسوية في أوكرانيا، أكثر مما تسهم فيه للدفع نحوها.

وقال سنايدر في مقال مجلة Responsible Statecraft إنه "في المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وحتى في المفاوضات التي توسطت فيها تركيا، تبدو الولايات المتحدة غائبة عنها".

وأضاف: "أبشع عمل بعد بدء الحرب هو استمرارها، ونتيجة لذلك سيموت عدد أكبر من الناس".

وتابع: "بعض الأدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة تعيق التوصل إلى تسوية دبلوماسية في أوكرانيا".

وأردف قوله: "بشكل عام، منذ عام 2014 عندما أتيحت الفرص الدبلوماسية لمنع الحرب، بدا أن الولايات المتحدة تخلق عقبات".

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم تشارك واشنطن بشكل مباشر في مفاوضات التسوية.

المصدر: "تاس"