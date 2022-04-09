سلطات ترانسنيستريا تنفي بيان أوكرانيا حول تهديد عسكري من أراضيها

نفى وزير خارجية ترانسنيستريا فيتالي إغناتييف بيان هيئة الأركان الأوكرانية حول التهديد العسكري النابع من أراضي الجمهورية غير المعترف بها.

وقال في تصريح لقناة "ترانسنيستريا" التلفزيونية: "ندعو القيادة الأوكرانية ومواطني أوكرانيا، والمواطنين الموجودين معنا واللاجئين، ندعو الجميع إلى التزام الهدوء، والتفهم أن ترانسنيستريا منفتحة تماما، ولا تهدد أوكرانيا بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "نحن نؤكد على عدم وجود أي سبب للاعتقاد بنوع من التهديد العسكري من ترانسنيستريا ضد المناطق المجاورة لأوكرانيا أوديسا وفينيتسا".

من جهتها، نشرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق، معلومات حول إعادة الانتشار المزعومة للوحدات العسكرية في ترانسنيستريا من أجل التحضير للهجوم.

بدوره دحض نائب رئيس الوزراء المولدوفي لإعادة الإدماج أوليغ سيريبريان، البيان وقال: "لا يوجد أي دليل مقنع على الاستعدادات العسكرية في ترانسنيستريا".

تتمركز المجموعة العملياتية للقوات الروسية (OGRF) لحفظ السلام، والتي يبلغ قوامها حوالي 1.5 ألف جندي في ترانسنيستريا، ووجدت القوات نفسها بالفعل في حصار بعد أن أغلقت أوكرانيا طرق إمدادها. وتقوم المجموعة، من بين أمور أخرى، بحراسة مستودعات الذخيرة السوفيتية القديمة في قرية كولباسنا، والتي تم تعليق تصديرها والتخلص منها بعد تفاقم العلاقات بين كيشيناو وتيراسبول.

المصدر: "تاس" + وكالات