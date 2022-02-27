أوكرانيا تغلق المنافذ على حدودها مع روسيا وبيلاروس و"ترانسنيستريا"

أعلنت هيئة الحدود الأوكرانية إغلاق حدود البلاد مع كل من روسيا وبيلاروس وأراضي "جمهورية ترانسنيستريا" غير المعترف بها في مولدوفا اعتبارا من يوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للهيئة نشر على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الأحد أن المنافذ مع روسيا وبيلاروس "الجزء الوسطي من الحدود الأوكرانية المولدوفية" تغلق بشكل "مؤقت".

كما أكد البيان أن إمكانية دخول المواطنين الأوكرانيين إلى أراضي البلاد سيتم ضمانها.

ويأتي إعلان هيئة الحدود عن إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المذكورة على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الجاري.

المصدر: "تاس"