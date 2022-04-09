إسكتلندا.. رئيس مجلس إدنبرة يطالب بسحب القنصل الروسي من المدينة

طالب رئيس مجلس مدينة إدنبرة آدم ماكفي، في رسالة بعثها إلى السفير الروسي لدى بريطانيا أندري كيلين، بسحب القنصل الروسي من المدينة بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وجاء في الرسالة: "إلى أن تنسحب روسيا من أوكرانيا، أؤكد مرة أخرى أننا لن نقبل أي دعوات وأي نوع من التعاون".

وأضاف: "أطلب منك على الفور استدعاء القنصل من مدينتنا، فهو غير مرحب به في إدنبرة".

وتشير الرسالة إلى أنه في اجتماع عقد في 17 مارس الماضي، أدان أعضاء مجلس المدينة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقرروا قطع العلاقات مع القنصل الروسي.

المصدر: "نوفوستي"